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        Haberler Gündem Hatay’daki orman yangını söndürüldü - Güncel haberler

        Hatay’daki orman yangını söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 21:02 Güncelleme: 03.08.2025 - 21:07
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        Hatay'daki orman yangını söndürüldü
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        Yangın, gündüz saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının tamamlandığı bölgede yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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