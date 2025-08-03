Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski Fransa'ya gidiyor!
Devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Przemyslaw Frankowski'nin yeni adresi Fransa olacak.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık gelen Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi.
Polonyalı yıldızın takımdan ayrılması beklenirken, Ligue 1 temsilcisi Rennes'le görüşmeler başlamıştı.
Sarı-kırmızılılar ile Fransız ekibi, oyuncu konusunda prensip anlaşmasına varırken; anlaşmada revizeye gidildi.
2 SEZON KİRALANACAK
Yapılan anlaşmaya göre; deneyimli sağ bek Rennes'e 2 sezon kiralık olarak gidecek.
Oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek fakat 5 milyon Euro civarında bir zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak.
Polonyalı oyuncu bugün antrenmana çıkarken; iki kulüp arasında resmi imzaların atılmasıyla birlikte Frankowski Fransa'ya gidecek.
MALİYETİ 8 MİLYON EURO
Polonyalı sağ bekin satın alma opsiyonuna 7 milyon Euro veren sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli de 1 milyon Euro ödemişti.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.