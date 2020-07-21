Herkesi haksız çıkardı! Hem de şampiyonlukla!

Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Gelecek sezon ilk kez Süper Lig'de yer alacak Hatayspor, önümüzdeki yılın planlarını şimdiden yapmaya başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmayı düşünen Hatayspor'da Igor Tudor gelişmesi yaşandı.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre; Türkiye'de son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Hırvat teknik direktör, Hatayspor'a önerilirken Hatayspor yönetiminin genç çalıştırıcıya sıcak bakmadığı ve veto ettiği öğrenildi. Yönetim kanadının şimdilik Tudor'la ilgili olumlu bir düşüncesinin bulunmadığı kaydedildi.

Galatasaray'dan sonra Udinese'yi çalıştıran ve Kasım 2019'da görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı, 5 yıllık aranın ardından ülkesine ve Hajduk Split'e dönmüştü. Hajduk Split, Tudor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.