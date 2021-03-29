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Hatayspor´da Boupendza şoku

Gabon Milli Takımı ile kampta olan Hatayspor´un golcü ismi Aaron Boupendza´nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Korona testi pozitif! Son dakika spor haberleri

Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu´nda Gabon´un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig´in 32´nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Gabol Futbol Federasyonu´ndan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza´nın yanı sıra Altay´ın tecrübeli orta sahası Andre Poko´nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

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