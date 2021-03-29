Hatayspor´da Boupendza şoku

Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubu´nda Gabon´un Demokratik Kongo Cumhuriyetini konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı. Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig´in 32´nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan Gabol Futbol Federasyonu´ndan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza´nın yanı sıra Altay´ın tecrübeli orta sahası Andre Poko´nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
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