        Haberler Gündem Politika Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ serbest bırakılmalı | Son dakika haberleri

        Hatimoğulları: Demirtaş ve Yüksekdağ serbest bırakılmalı

        EM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hakkari'deki il binası açılışında Kobani davası tutuklularının, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasını ve AİHM kararlarının uygulanmasını istedi; İmralı'ya komisyon gönderilerek Abdullah Öcalan'la görüşülmesi çağrısı yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 21:41 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:41
        Serbest bırakın çağrısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakkari'de partisinin il binası açılışına katılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kobani davası tutukluları, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalı" dedi.

        Hakkari’de DEM Parti yeni il binası törenle açıldı. Açılışa, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Hakkari Milletvekilleri Onur Düşünmez, Öznur Bartın ve Vezir Parlak ile partinin il ve ilçe yöneticileri katıldı. Davul zurna eşliğinde karşılanan Hatimoğulları, açılış töreninin ardından eski belediye alanındaki kent meydanında düzenlenen konser öncesi bir konuşma yaptı.

        Hatimoğulları, barış süreci ile ilgili hükümete çağrıda bulunarak “Komisyon biran önce İmralı’ya gidip, Abdullah Öcalan ile görüşmelidir" dedi.

        Hatimoğulları konuşmasında, 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan’ın yaptığı “barış ve demokratik toplum" çağrısının önemine vurgu yaparak şöyle dedi:

        “Kürt özgürlük hareketi hem Türkiye’nin hem de Orta Doğu’nun barışı için tarihi adımlar atmıştır. Bu sürecin başarıya ulaşması için iktidar ve muhalefet dahil herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Ayrıca hasta tutukluların ve siyasi mahpusların serbest bırakılması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalı. Kobani davası tutukluları, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalı. Süreç, halkın örgütlü mücadelesiyle ilerleyebilir."

        Hakkari’nin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerini de paylaşan Hatimoğulları, kentin 81 il içinde gelişmişlik sıralamasında 77'nci sırada yer aldığını hatırlatarak “Barış mücadelesi kadar yoksulluk ve işsizlikle mücadele de bizim görevimizdir" dedi.

        Program, Xero Abbas’ın konseriyle sona erdi.

        #Tülay Hatimoğulları
        #haberler
        #Son dakika haberler
