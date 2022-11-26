Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE RÜZGARIN HIZI 70 KM OLUYOR

Hava sıcaklığı mevsim normallerine dönerken rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

BURSA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 14, Parçalı bulutlu.

ADANA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu.

HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KONYA: 9, Parçalı bulutlu.

DÜZCE: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİNOP: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.

KARS: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

SİİRT: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.