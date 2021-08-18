Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 33, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 34, Az bulutlu ve açık.

ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık.

KIRKLARELİ: 34, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 31, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 30, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 30, Az bulutlu.

SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 27, Az bulutlu.

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 36, Az bulutlu.

ERZURUM: 31, Parçalı bulutlu.

KARS: 29, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

VAN: 29, Az bulutlu.

ADIYAMAN: 39, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık.