Havant & Waterlooville - Boreham Wood karşılaşma önü

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Havant & Waterlooville, 07 Ağustos 2018 Salı günü Boreham Wood takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Havant & Waterlooville son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Boreham Wood, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Havant & Waterlooville kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Boreham Wood kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Havant & Waterlooville son hafta oynanan Whitehawk maçında 0-0 berabere kaldı.

Boreham Wood, Hayes karşılaşmaında 0-3 kazandı.

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