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Çok kullanımdan sonra ortaya çıkan 'replace tire' uyarısıyla artık değiştirmeniz gerektiği sinyalini veren araba lastiği.
Kaç bardak meyve suyunun kaldığını gösteren kutu.
Kalan kahvelerin dökülmesi için konulan lavabo.
Mezarların yerlerini tespit etmeye yarayan cihaz.
Çocuk hastanesinde asansör düğmeleri.
Porsiyonları hesaplamanıza yarayan makarna kutusu.
Bu sakız kutusunun içerisinde minik kağıtlar var. Böylece çiğnenmiş sakızlarınızı kağıda sarıp çöpe atabilirsiniz.
Kaç merdiven çıkarsanız ne kadar kalori yakarsınız?
Yedikten sonra ne kadar egzersiz yapmanız gerektiğini söyleyen çikolata paketi.
Sütün ne kadar kaldığını görmeye yarayan kutu.
Havaalanında çalışabilmek için odalar.
Acısını ayarlayabileceğiniz sosluk.
Otobüs durağında mini kütüphane.
Hediyelerin paketlenmesi için iki sayfasını renkli basan gazete.
Tavuğun bozulmasına kaç gün kaldığını gösteren aparat.
Braille alfabesine göre hazırlanan yemek menüsü.
Gözlüğünü iyi silebilmek için gömleğinin altına gözlük temizleyici diken pratik adam!
Kahvelerin anlamlarını açıklayan kahve dükkanı... Örneğin Americano espresso ve suyun karışımından elde ediliyor.
Bisikletle merdivenden rahat inebilmek için düşünülmüş.
Trenin boş koltuklarını gösteren ekran.
Çocuklar için arabada oyun parkı
Üniversite kampüsünde su doldurabileceğiniz yerleri gösteren harita.
Su ısısını gösteren duş.
İçerisindeki kısmı yanınızda da götürebileceğiniz tuvalet kağıdı.
Şapkanın kargoda kırılmaması için düşünülen paketleme sistemi.
Pedal çevirmeyle dolan telefon şarj istasyonu
Araba için dizayn edilen şişme yatak
Günün farklı saatlerinde giydiğiniz elbisenin nasıl göründüğünü göstermeye yarayan ışıklandırma sistemi.
Çantanın kayıp düşmemesi için tasarlanan sandalye
Çamaşırların yıkanmasını beklerken spor yapabilirsiniz.
Cilt sağlığına önem veren plaj! Cildi zararlı ışınlardan korumak için güneş kremi püskürtüyor.
İsveç'te banklar...
Havaalanında uyuma kabinleri.
Kütüphanede vakit geçirenleri rahatsız etmemek için ayrılan telefon kulübesi.
Aldığınız çadırın modelini görebilmeniz için hazırlanan minik çadırlar.
Uçağa binmekten korkan yolcuları rahatlatmak için sevimli bir köpek.
Şarj edilebilen piller.
İki taraftan da kullanılabilen bank.
Açılıp kapanabilen web kamerası...
Kopenhag'da bisiklete binerken çöp atılabilmesini kolaylaştıran çöp kutusu.
USB'nin ne kadar alanının dolduğunu gösteriyor.
Kopenhag'da çocukların bisiklet binmeyi öğrenebilmesi için ayrılan alan.
Duştan sonra buharlaşmayan ayna
Asansör kapasitesinin dolmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren bildirim.
Park etmeyi kolaylaştıran çizgiler...
İnternet ve aramalar için otel odasına konulan akıllı telefon.
Hem ebeveynler hem de çocukların binebilmesi için tasarlanan salıncak
Şapka, eldiven gibi aksesuarların konulması için tasarlanan sandalye.
Satın aldığını ürünlerin ne kadar tuttuğunu gösteren alışveriş sepeti.
Spatulanın yüzeyle temas etmesini engelleyen parça.
Japonya'da dışarıda yağmur yağdığında şemsiye işareti gösteren asansör uyarısı.
Bank olarak da kullanılabilen çitler.
En ufak aralık bile bırakmayan perde.
Ukrayna'da trafik ışıkları.
Dağları tespit etmeye yarayan dürbün.
Köpeklerin de su içebilmesi için tasarlanan musluk.
Ellerin yıkandığı suyla sifon suyu doldurmaya yarayan tuvalet...
En son ne zaman kapağını açtığınızı gösteren ilaç kutusu.
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