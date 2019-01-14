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Hayat kurtaran pratik tasarımlar

Giriş: 14.01.2019 - 09:22 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kıvrak zekasını kullanarak hayatı kolaylaştıran buluşlara imza atan dahilerin tasarladıkları bu eşyaları görünce çok şaşıracaksınız!

  • 1Hayat kurtaran pratik buluşlar
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    Çok kullanımdan sonra ortaya çıkan 'replace tire' uyarısıyla artık değiştirmeniz gerektiği sinyalini veren araba lastiği.

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    Kaç bardak meyve suyunun kaldığını gösteren kutu.

     

  • 3Hayat kurtaran pratik buluşlar
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    Kalan kahvelerin dökülmesi için konulan lavabo.

     

  • 4Hayat kurtaran pratik buluşlar
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    Mezarların yerlerini tespit etmeye yarayan cihaz. 

     

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    Çocuk hastanesinde asansör düğmeleri.

     

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    Porsiyonları hesaplamanıza yarayan makarna kutusu.

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    Bu sakız kutusunun içerisinde minik kağıtlar var. Böylece çiğnenmiş sakızlarınızı kağıda sarıp çöpe atabilirsiniz. 

     

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    Kaç merdiven çıkarsanız ne kadar kalori yakarsınız? 

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    Yedikten sonra ne kadar egzersiz yapmanız gerektiğini söyleyen çikolata paketi.

     

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    Sütün ne kadar kaldığını görmeye yarayan kutu.

     

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    Havaalanında çalışabilmek için odalar.

     

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    Acısını ayarlayabileceğiniz sosluk.

     

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    Otobüs durağında mini kütüphane.

     

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    Hediyelerin paketlenmesi için iki sayfasını renkli basan gazete.

     

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    Tavuğun bozulmasına kaç gün kaldığını gösteren aparat.

     

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    Braille alfabesine göre hazırlanan yemek menüsü.

     

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    Gözlüğünü iyi silebilmek için gömleğinin altına gözlük temizleyici diken pratik adam!

     

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    Kahvelerin anlamlarını açıklayan kahve dükkanı... Örneğin Americano espresso ve suyun karışımından elde ediliyor. 

     

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    Bisikletle merdivenden rahat inebilmek için düşünülmüş. 

     

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    Trenin boş koltuklarını gösteren ekran. 

     

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    Çocuklar için arabada oyun parkı

     

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    Üniversite kampüsünde su doldurabileceğiniz yerleri gösteren harita.

     

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    Su ısısını gösteren duş.

     

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    İçerisindeki kısmı yanınızda da götürebileceğiniz tuvalet kağıdı.

     

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    Şapkanın kargoda kırılmaması için düşünülen paketleme sistemi. 

     

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    Pedal çevirmeyle dolan telefon şarj istasyonu

     

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    Araba için dizayn edilen şişme yatak

     

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    Günün farklı saatlerinde giydiğiniz elbisenin nasıl göründüğünü göstermeye yarayan ışıklandırma sistemi. 

     

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    Çantanın kayıp düşmemesi için tasarlanan sandalye

     

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    Çamaşırların yıkanmasını beklerken spor yapabilirsiniz. 

     

     

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    Cilt sağlığına önem veren plaj! Cildi zararlı ışınlardan korumak için güneş kremi püskürtüyor. 

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    İsveç'te banklar...

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    Havaalanında uyuma kabinleri. 

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    Kütüphanede vakit geçirenleri rahatsız etmemek için ayrılan telefon kulübesi.

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    Aldığınız çadırın modelini görebilmeniz için hazırlanan minik çadırlar.

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    Uçağa binmekten korkan yolcuları rahatlatmak için sevimli bir köpek.

     

     

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    Şarj edilebilen piller.

     

     

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    İki taraftan da kullanılabilen bank.

     

     

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    Açılıp kapanabilen web kamerası...

     

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    Kopenhag'da bisiklete binerken çöp atılabilmesini kolaylaştıran çöp kutusu.

     

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    USB'nin ne kadar alanının dolduğunu gösteriyor. 

     

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    Kopenhag'da çocukların bisiklet binmeyi öğrenebilmesi için ayrılan alan. 

     

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    Duştan sonra buharlaşmayan ayna 

     

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    Asansör kapasitesinin dolmaya ne kadar yakın olduğunu gösteren bildirim. 

     

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    Park etmeyi kolaylaştıran çizgiler...

     

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    İnternet ve aramalar için otel odasına konulan akıllı telefon.

     

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    Hem ebeveynler hem de çocukların binebilmesi için tasarlanan salıncak

     

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    Şapka, eldiven gibi aksesuarların konulması için tasarlanan sandalye.

     

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    Satın aldığını ürünlerin ne kadar tuttuğunu gösteren alışveriş sepeti.

     

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    Spatulanın yüzeyle temas etmesini engelleyen parça. 

     

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    Japonya'da dışarıda yağmur yağdığında şemsiye işareti gösteren asansör uyarısı.

     

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    Bank olarak da kullanılabilen çitler.

     

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    En ufak aralık bile bırakmayan perde.

     

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    Ukrayna'da trafik ışıkları.

     

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    Dağları tespit etmeye yarayan dürbün.

     

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    Köpeklerin de su içebilmesi için tasarlanan musluk.

     

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    Ellerin yıkandığı suyla sifon suyu doldurmaya yarayan tuvalet...

     

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    En son ne zaman kapağını açtığınızı gösteren ilaç kutusu.

     

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