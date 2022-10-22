Hayat pahalılığı flörtleşmeyi de etkiledi!

2019 yılında pandemiyle birlikte sosyal hayat tamamen bitti... Dışarıda pazar kahvaltıları ya da sinema salonlarında film izlemek yerini paket servislere ve dizi-film platformlarına bıraktı. Pandemi geride kaldı kalmasına ama bu sefer dünyayı kriz vurdu. Arkadaşlarla spontane gelişen buluşmalar, maaşların yatırılma tarihine denk getirilmeye başlandı. ‘Sosyalleşmek’ giderek daha pahalı hale geldiğinden, şimdilerde davetler bir bahaneyle geri çevriliyor. Sonuç olarak, buluşmalarda çok daha seçici olması gerektiğinden yeni insanlarla tanışmak, hatta yeni bir ilişkiye başlamak dahi çok zor. Ekonomik sıkıntılar, gençleri flört etmekten, yeni bir ilişkiye başlamaktan alıkoyuyor. Gençlerin çoğunluğu flörtleşmenin ilk birkaç ayında manzaralı bir yürüyüşü ya da pikniği, şık bir restoranda yemeğe tercih ediyor.

KONU FLÖRT OLDUĞUNDA MALİ DURUMLAR ÖN PLANDA! Çevrimiçi flört uygulaması, Bumble 2 bin 187 kişiye, para ve flört konusundaki düşüncelerini sordu. Araştırma, özellikle gençlerin konu flört olduğunda mali durumlarını ön plana koyduğunu ortaya koydu. Ankete göre 18-34 yaş arasındaki kişilerin yüzde 30'u ilk buluşmada mekan önerirken bütçesini düşünerek bilinçli hareket ediyor. Her beş kişiden biri de (yüzde 21'i), yıl başındaki durumlarına kıyasla 'ilk buluşma bütçesi' belirlemeye daha çok meyilli. PİKNİK VE SAHİLDE YÜRÜYÜŞ... Katılımcıların neredeyse yarısı artık gösterişli buluşmalar yerine sade randevuları tercih ettiğini söylüyor. 18-34 yaşları arasındaki her üç kişiden birinin yılın başına kıyasla, parkta veya sahilde yürüyüş gibi masrafsız bir aktivite önerme olasılığı daha yüksek. Gençler ceplerini düşünürken 35-54 yaş arası kişilerin ilk buluşmaya belirli bir bütçe ayırma olasılıkları daha düşük. Ancak bu katılımcıların yüzde 35'i daha mütevazı buluşma mekanlarını tercih ediyor. Yani artık bir anlık heyecanla gelişen planlar geride kaldı. Bir yerde buluşmadan önce giderler enine boyuna hesaplanıyor. 29 yaşındaki Hakan, üniversitede okurken kız arkadaşını 10 dakika görebilmek için yol masraflarını dikkate almadan Eskişehir’den Gebze’ye gidebiliyordu. Hakan, KYK bursuyla kız arkadaşıyla hafta sonu farklı illere seyahat ettiğinde yaptığı masrafla şimdi dışarıda kahvaltı yapabiliyor. 31 yaşındaki İnanç, içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle ilk randevuya çıkarken parayı geri planda tutsa da maddi hesaplamaları düşünmeden edemiyor. İlk buluşmada karşısındakini etkilemek için harcamadan kısmadığını söylüyor. Flörtüyle daha samimi olduktan sonra 4. veya 5. buluşmadan itibaren daha mütevazı planlara yöneliyor. Ancak mali durumu kendisinden iyi olan biriyle yakınlaşmaya çekiniyor ve geri adım atıyor. 34 yaşındaki Caner de bütçesini ön planda tutuyor, maddi konular nedeniyle sade mekanlar seçiyor.

PARADAN KONUŞMAK ARTIK TABU DEĞİL Flörtleşirken para hakkında konuşmak her zaman biraz tabu olmuştur. Ancak mali konularda açık olmanın, işleri herkes için daha kolay ve daha rahat hale geldiği düşünülüyor. Sonuçta dürüst ve açık olmak bir ilişkinin temel taşlarından bir tanesi! Bumble'ın anketine katılan her üç kişiden biri tanışma evresinde finans hakkında konuşmanın önemli olduğu görüşünde. Katılımcıların sadece yüzde 6'sı yeni tanışılan kişiyle finans konusunun asla konuşulmaması gerektiğine inanıyor. YouGov aracılığıyla yaptırılan yeni araştırma da, ilk buluşmada para hakkında konuşmanın artık birçok kişi tarafından tabu olarak görülmediğini ortaya koydu. Z ve Y kuşağı yeni tanıştığı kişilere maaşlarını açıkça söylüyor. 26 yaşındaki Merve, lüks mekanlara gitmek yerine daha sade etkinliklerden yana... Tasarruf etmenin ya da mali konuları göz önünde bulundurmanın olgunluk belirtisi olduğunu düşünüyor. İlk buluşmalarda hesabın tek kişiye yıkılmaması gerektiğine inanıyor. Fakat tanışma evresinde gelir ve giderler hakkında konuşmayı, mali konularda açık olmayı tercih etmiyor. 27 yaşındaki Şeyda, ilk buluşmada sakin ve daha samimi ortamlarda daha rahat edebildiğini söylüyor. Lüks restoranda kasılmaktan ziyade şirin bir kafede bir şeyler içmek, sahilde yürüyüş yapmak daha iyi. Öte yandan para ve maaş hakkında konuşmak konusunda çekinceleri var. Kendisi için para geri planda olduğundan, karşı tarafın mali hesaplamalar yapması rahatsız edebilir.