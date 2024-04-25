Evinizdeki bitkileri canlı ve sağlıklı tutmak için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak bitkilerinizin uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Haberimizde sizin için bir bitki uzmanına göre iyi bir bakım rutiniyle bitkilerin daha güçlü büyümesini, daha parlak yapraklar geliştirmesini ve genel olarak daha iyi görünmesini sağlayacak yöntemleri derledik. İşte, ev bitkilerinin bakımıyla ilgili genel püf noktaları...