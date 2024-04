8. BİTKİNİN İÇİNE ÇAY VEYA KAHVE DÖKMEMEK

Saksı bitkinize kahve veya çay koymak, iç mekan bitkinizi yiyebilecek sinekleri üzerine çeker. Yani şekerler burayı bu böcekler için üreme alanı haline getirdiği için bu içecekleri bitkinize dökmemelisiniz.

