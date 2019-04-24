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Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Aleisha MacAulay, "eat.shop.travel" adlı Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla ünlendi.
MacAulay, iş geliştirme uzmanı olarak çalışırken her şeyi geride bırakıp dünyayı gezmeye karar verdi.
Nişanlısı Mark ile birlikte seyahat eden, yaşadıklarını blog sitesinden ve sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan MacAulay, fotoğrafların ardındaki gerçeği ve yaşadığı hayatın zorluklarını da gözler önüne serdi.
Genç kadın bir gününü sanki bir ofis işinde çalışıyormuş gibi programlamak zorunda.
Seyahat edecekleri bölgenin hava koşulları ya da ulaşımı gibi pek çok karar alması gereken seyahat blogger'ı sabahları saat 05.00'te kalkıyor.
Üstelik çekilen pozların estetik olması ve kaldığı otellerin reklamı gibi görünmemesi için de ayrı bir çaba harcaması gerekiyor.
Pek çok otel işletmecisi ve marka onunla çalışmaya can atarken, MacAulay sadece içinin sindiği kişilerle iş birliği yapıyor.
Ayrıca sosyal medya hesabı için çekim yapılırken bunu bir iş gibi düşündüğünden anın keyfini çıkaramıyor.
Bu nedenle taleplerin çoğunu reddetmek zorunda kalıyor.
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