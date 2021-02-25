Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Naci'nin aşkına şarkılar eşlik ediyor. Her şarkı beraberinde sözlere olan ilgiyi de getiriyor. Son bölümde çalan "Hayatım yıkılmış sarayım" şarkısı da diğer bölümlerdeki şarkılar gibi merak edilip araştırılıyor. İşte "Hayatım yıkılmış sarayım" şarkısının sözleri...

"HAYATIM YIKILMIŞ SARAYIM" SÖZLERİ

Doğduğum şehirden uzakta uyandım

Sabah soğuk aynalarım boş

Kapıcı ekmeği getirmemiş bu sabah

Vazodaki çiçek gel diyor kurtar beni

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım yıkılmış sarayım benim

İki kedim olsa iki de diş fırçası banyoda

Anahtarı almadan çıksam dışarı

Yağmur yağsa, camı açsam, ıslansam lapa lapa

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Ayağımın altında cam kırıkları

Neden gittin sen?

Yaraların kadar gözlerin olsaydı

Kanın kadar çabuk akardı yaşın

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım nerdesin?

Hayatım yıkılmış sarayım benim

Hayatım nerdesin?