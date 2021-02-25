Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Naci'nin aşkına şarkılar eşlik ediyor. Her şarkı beraberinde sözlere olan ilgiyi de getiriyor. Son bölümde çalan "Hayatım yıkılmış sarayım" şarkısı da diğer bölümlerdeki şarkılar gibi merak edilip araştırılıyor. İşte "Hayatım yıkılmış sarayım" şarkısının sözleri...
"HAYATIM YIKILMIŞ SARAYIM" SÖZLERİ
Doğduğum şehirden uzakta uyandım
Sabah soğuk aynalarım boş
Kapıcı ekmeği getirmemiş bu sabah
Vazodaki çiçek gel diyor kurtar beni
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
İki kedim olsa iki de diş fırçası banyoda
Anahtarı almadan çıksam dışarı
Yağmur yağsa, camı açsam, ıslansam lapa lapa
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Ayağımın altında cam kırıkları
Neden gittin sen?
Yaraların kadar gözlerin olsaydı
Kanın kadar çabuk akardı yaşın
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?
Hayatım yıkılmış sarayım benim
Hayatım nerdesin?
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