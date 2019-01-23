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İngiltere'nin en önemli TV ödüllerinden biri olarak tanımlanan Ulusal TV Ödülleri, Londra'daki O2 Arena'da yapıldı. Tören önceki kırmızı halıda bütün ünlü konuklar şıklık yarışı sergilerken Hayley Hughes, Laura Anderson ve Megan Barton Hanson'ın araçlarından inerken yaşadığı zor anlar objektiflere böyle yansıdı.



