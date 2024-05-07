Hazine, 2 ihalede yaklaşık 55 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,22, reel bileşik faiz yüzde 3,24 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 594 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 94 milyon lira, net satış 5 milyar 888,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 126 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.