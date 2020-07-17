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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayısa göre yüzde 179,12 artarak 3 bin 438'den 9 bin 596'ya çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 116,76 arttı ve 1112 oldu. Mayısta kapanan şirket sayısı 513 idi.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 109.34, kapanan şirket sayısı yüzde 55.09 arttı.

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 719 şirket ve kooperatifin yüzde 85,21'ini limited şirket, yüzde 13,5'ini anonim şirket, yüzde 1,27'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,22'si İstanbul'da, yüzde 9,14'ü Ankara'da, yüzde 5,47'si İzmir'de kuruldu. Haziranda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 555'i ticaret, 1558'i imalat ve 1155'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1258'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 807'si inşaat, 440'ı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerden 361'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151'inin inşaat, 128'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

619 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 623'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220'sinin inşaat, 204'ünün ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Haziranda 123 kooperatif kurulurken bunların 56'sı konut yapı, 24'ü işletme, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketten 389'u Türkiye, 47'si İran, 23'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 48'inin anonim, 571'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.