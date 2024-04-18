"Helal para" sahibine geri döndü!

Bir süre sonra ise Demirel'in oturduğu koltuğa başka bir yolcu oturuyor. Durumun ihbar edilmesinin ardından da Halk Otobüsü Şoförü Ali Türk'ün para dolu poşeti muhafaza altına aldıktan sonra kameralara gösterip, "Bakın hiç açmadım, görüyorsunuz. İçinde büyük ihtimal para var" demesi de görüntülere yansıdı.