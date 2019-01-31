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Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!

Giriş: 31.01.2019 - 11:59 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Temizlik yapmanın en kolay ve pratik yollarını biliyor musunuz? Örneğin yatağa karbonat döküp bekletmek kötü kokuları yok ediyor. İşte evde yapabileceğiniz en pratik yöntemler!

  • 1Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Yatağınıza karbonat dökün 

     

     

  • 2Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Yatağınızdaki bakterileri yok etmek için yatağınızın üzerine karbonat dökün ve 1-8 saat arası bekletin. Karbonat bakterileri yok ederken yataktaki koku üreten etkenleri de ortadan yok ediyor. 8 saat sonra yatağınızı süpürün ve temiz bir yatakta yatabilirsiniz. 

  • 3Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Kokuları önlemenin ucuz yolu: Halıya tarçın dökün! 

     

  • 4Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Eviniz güzel koksun istiyorsanız 2 veya 3 yemek kaşığı toz tarçını halınıza serpin. Ardından elektrik süpürgesiyle halıyı süpürün. Evde istemediğiniz kokular yok olacak! 

     

  • 5Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Abajur temizliği için para harcamayın! 

     

  • 6Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Abajurlar en çok toz toplayan eşyalardan. Peki bu tozları temizlemek için ne yapmalı? Kazakların üzerindeki tüyleri toplamak için kullanılan ruloları abajurun üzerinde gezdirin. Bu sayede hem abajuru zarar vermeden temizleyecek hem de ucuz temizliği keşfetmiş olacaksınız. 

     

  • 7Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Aynayı tıraş köpüğü ile silin! 

     

  • 8Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Ayna temizliği her zaman daha zordur. Özellikle duştan çıktıktan sonra aynanızda oluşan buharı yok etmek için türlü şeyler deneyip başarısız olanların sayısı az değil. Peki lekesiz bir ayna temizliği nasıl yapılır? Tıraş köpüğü ve bezle aynayı silin böylece aynada ne buhar kalacak ne de leke...

     

  • 9Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Zeytinyağı çelik tencerelerin de dostu! 

     

  • 10Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Bez üzerine az zeytinyağı dökün. Ardından mutfaktaki bütün paslanmaz çelik tencerelerinizi silmeye başlayın. Bu yöntem hem inatçı lekeleri çıkaracak hem de tencerelere parlaklık verecek. 

     

  • 11Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Saç ve hayvan tüyünü ellerinizle çözün! 

     

  • 12Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Lastik eldivenler kullanarak koltuk, parke ve mermer gibi yüzeylerden hayvan kılı ya da saçları kolayca temizleyebilirsiniz. Eldivenle temizlik için sadece elinizi bu yüzeylerde gezdirerek tüyleri toplamanız yeterli. 

     

  • 13Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Eski süngerleri atmayın bırakın mikrodalga temizlesin!

     

  • 14Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Süngerleri temizlemek oldukça zordur bu nedenle süngerler hemen çöpe giderler. Ancak bu masrafı durdurmanın bir yolu var. Evinizde mikrodalga fırınınız varsa su dolu kasenin içine limon sıkın ardından süngeri bu suyun içine koyun. Daha sonra ıslak süngeri mikrodalganın içine koyun ve yüksek derecede 1 dakika ısıtın. Sünger temizlenecek.

     

  • 15Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Muslukları sirke ile temizleyin 

     

  • 16Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Musluk içlerini temizlemek ve kireçleri yok etmek için sirke kullanabilirsiniz. Kireçleri yumuşatıp yok eden sirke aynı zamanda musluk üzerindeki su izlerini de yok edecek. Musluğa sirke dökün daha sonra pamuk ya da pamuklu bir bezle silin. 

     

  • 17Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Bulaşık makinesi tabletleriyle çamaşır makinenizi parlatın 

     

  • 18Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Bir bulaşık makinesi tabletini çamaşır makinesine koyun ve 60 derece sıcaklıkta çalıştırın. Böylece hem kireçler temizlenecek hem de bakteriler yok olacak. 

     

  • 19Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Ahşap ve betonu çamaşır deterjanıyla silin 

     

  • 20Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Çamaşır suyu kullanmadan ahşap ve beton yüzeyleri bir kova suyun içine dökeceğiniz çamaşır deterjanıyla temizleyin. Genelde bahçe için geçerli olan bu temizlik tipinde bol su ve fırça kullanın. 

     

  • 21Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Pilsiz oyuncakları bulaşık makinesinde yıkayın

  • 22Hem pratik hem de ucuz temizlik yöntemleri!
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    Pil olmayan plastik oyuncakları bulaşık makinesinde yıkayın. Bulaşık makinesindeki yoğun sıcaklıkla bakteriler yok edebilirsiniz.

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