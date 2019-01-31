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Ayna temizliği her zaman daha zordur. Özellikle duştan çıktıktan sonra aynanızda oluşan buharı yok etmek için türlü şeyler deneyip başarısız olanların sayısı az değil. Peki lekesiz bir ayna temizliği nasıl yapılır? Tıraş köpüğü ve bezle aynayı silin böylece aynada ne buhar kalacak ne de leke...