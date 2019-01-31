- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yatağınıza karbonat dökün
Yatağınızdaki bakterileri yok etmek için yatağınızın üzerine karbonat dökün ve 1-8 saat arası bekletin. Karbonat bakterileri yok ederken yataktaki koku üreten etkenleri de ortadan yok ediyor. 8 saat sonra yatağınızı süpürün ve temiz bir yatakta yatabilirsiniz.
Kokuları önlemenin ucuz yolu: Halıya tarçın dökün!
Eviniz güzel koksun istiyorsanız 2 veya 3 yemek kaşığı toz tarçını halınıza serpin. Ardından elektrik süpürgesiyle halıyı süpürün. Evde istemediğiniz kokular yok olacak!
Abajur temizliği için para harcamayın!
Abajurlar en çok toz toplayan eşyalardan. Peki bu tozları temizlemek için ne yapmalı? Kazakların üzerindeki tüyleri toplamak için kullanılan ruloları abajurun üzerinde gezdirin. Bu sayede hem abajuru zarar vermeden temizleyecek hem de ucuz temizliği keşfetmiş olacaksınız.
Aynayı tıraş köpüğü ile silin!
Ayna temizliği her zaman daha zordur. Özellikle duştan çıktıktan sonra aynanızda oluşan buharı yok etmek için türlü şeyler deneyip başarısız olanların sayısı az değil. Peki lekesiz bir ayna temizliği nasıl yapılır? Tıraş köpüğü ve bezle aynayı silin böylece aynada ne buhar kalacak ne de leke...
Zeytinyağı çelik tencerelerin de dostu!
Bez üzerine az zeytinyağı dökün. Ardından mutfaktaki bütün paslanmaz çelik tencerelerinizi silmeye başlayın. Bu yöntem hem inatçı lekeleri çıkaracak hem de tencerelere parlaklık verecek.
Saç ve hayvan tüyünü ellerinizle çözün!
Lastik eldivenler kullanarak koltuk, parke ve mermer gibi yüzeylerden hayvan kılı ya da saçları kolayca temizleyebilirsiniz. Eldivenle temizlik için sadece elinizi bu yüzeylerde gezdirerek tüyleri toplamanız yeterli.
Eski süngerleri atmayın bırakın mikrodalga temizlesin!
Süngerleri temizlemek oldukça zordur bu nedenle süngerler hemen çöpe giderler. Ancak bu masrafı durdurmanın bir yolu var. Evinizde mikrodalga fırınınız varsa su dolu kasenin içine limon sıkın ardından süngeri bu suyun içine koyun. Daha sonra ıslak süngeri mikrodalganın içine koyun ve yüksek derecede 1 dakika ısıtın. Sünger temizlenecek.
Muslukları sirke ile temizleyin
Musluk içlerini temizlemek ve kireçleri yok etmek için sirke kullanabilirsiniz. Kireçleri yumuşatıp yok eden sirke aynı zamanda musluk üzerindeki su izlerini de yok edecek. Musluğa sirke dökün daha sonra pamuk ya da pamuklu bir bezle silin.
Bulaşık makinesi tabletleriyle çamaşır makinenizi parlatın
Bir bulaşık makinesi tabletini çamaşır makinesine koyun ve 60 derece sıcaklıkta çalıştırın. Böylece hem kireçler temizlenecek hem de bakteriler yok olacak.
Ahşap ve betonu çamaşır deterjanıyla silin
Çamaşır suyu kullanmadan ahşap ve beton yüzeyleri bir kova suyun içine dökeceğiniz çamaşır deterjanıyla temizleyin. Genelde bahçe için geçerli olan bu temizlik tipinde bol su ve fırça kullanın.
Pilsiz oyuncakları bulaşık makinesinde yıkayın
Pil olmayan plastik oyuncakları bulaşık makinesinde yıkayın. Bulaşık makinesindeki yoğun sıcaklıkla bakteriler yok edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.