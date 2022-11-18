Hemşireye kurşun yağdırıp mont almaya gitti! 0:00 / 0:00

DHA

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (33), 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun (39) ilk kez hakim karşısına çıktı. DHA'nın haberine göre, savunmada diğer sanıkların dışarı çıkarılmasına tepki gösteren sanık Rahmi Uygun SEGBİS sistemini terk etti. Duruşmada savunma yapan diğer tutuklu sanık Musa T., "Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik falan değildi, çok sakindi. Sonra mont almaya gittik. Polisler bizi yakalayınca silahının olduğunu öğrendim" dedi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun SEGBİS sistemi ile bağlandı. Rahmi Uygun´a yardım ettiği iddia edilen diğer tutuklu sanıklar Musa T. ve Yücel Ö. duruşma salonuna getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"BEN ÇIKIYORUM KAFANIZA GÖRE KARAR VERİN" Müşteki avukatı sanık Rahmi Uygun´un savunma yaparken diğer sanıkların dışarı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek, Musa T. ve Yücel Ö. dışarı çıkardı. Sanıkların çıkarılmasına tepki gösteren Rahmi Uygun, "Savunma yapmak istemiyorum. Mahkemeye de katılmak istemiyorum. Adil olmayan bir mahkemeye katılmak istemiyorum. Böyle bir yargılama olamaz kafanıza göre. Ben çıkıyorum kafanıza göre karar verin" diyerek SEGBİS´i terk etti. "KADININ ÖLDÜĞÜNE ÜZÜLDÜM" Rahmi Uygun´un SEGBİS´i terk etmesinden sonra sanık Yücel Ö. savunmasında, "Olayı yapacağından haberimiz yoktu. 6. ameliyatımı beklerken ziyaretime geldi. Olayla hiçbir bağım yok. Kadının öldüğüne üzüldüm. Ömür Erez´i tanımam. Ben kendi derdime düşmüşüm. Alacak parası varmış bunu anlattı. Musa´dan rica ettik götürür müsün diye. Sonra olayı gerçekleştirmiş. Haberim yoktu. Kendisi hasımları olduğu için devamlı silahla gezerdi" ifadelerini kullandı. "PANİK DEĞİLDİ, ÇOK SAKİNDİ" Tutuklu sanık Musa T. savunmasında, "Olaydan bir gün önce Konya´dan arkadaşım gelecek dedi. Rahmi´yi otogardan alıp hastaneye getirdim. Kartal'a gideceğimizi söyledi. Arabayı park ettim sonra o gitti. Ben de kafeye gittim. Üzerinde silah görmedim. Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik değildi, çok sakindi. Sonra mont almaya gittik. Polisler bizi yakalayınca silahının olduğunu öğrendim. Rahmi´yi daha öncesinde tanımam" dedi.