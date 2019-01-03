Fenerbahçe'nin 2011 yılında 4 milyon Euro transfer bedeli ödeyerek İsviçre ekibi Young Boys'tan kadrosuna kattığı Henri Bienvenu oyuncu, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'da forma giyiyordu.

Hatayspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Bienvenu'nün transferiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Henri Bienvenu kampa katıldı. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Henri Bienvenu, takımızla antrenmanlara çıkmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Antalya'da konakladığımız Concorde de Luxe Hotel'e saat 01:30 itibariyle giriş yaptı."

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