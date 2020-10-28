Her 40 saniyede bir kişi inme geçiriyor

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk 29 Ekim “Dünya İnme Günü” ne ilişkin açıklamalar yaptı. Her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğine dikkat çeken Prof. Öztürk son açıklanan TÜİK raporlarına göre inme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tüm kazalarda hayatını kaybedenlerin iki katı olduğunu belirtti. İnmenin halen yaşamakta olduğumuz COVID-19 hastalığına göre 10 kat daha öldürücü olduğunu ve önlenebilir bir hastalık olduğunu açıkladı.

İNMEDE BEŞ BELİRTİYE DİKKAT!

İnme belirtilerinin değişkenlik gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, aniden ortaya çıkabilen beş belirtiye dikkat çekti. Ayrıca korona kapma endişesiyle hastaneye gitmeye çekinen hastalar olduğuna da dikkat çeken Prof. Öztürk “İnme belirtilerine çok dikkat edilmeli. Pandemi sebebiyle sağlık kuruluşuna gitmekten çekinen ve o sırada inme geçiren hastalar çok daha ciddi hasarla karşılaşabilir; hatta hayatını kaybedebilir. O yüzden inme hakkında bilinçlenmek hayati öneme sahip” diyerek inme belirtilerini sıraladı:

* Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı

* Bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük

* Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı

* Tek veya iki taraflı görme kaybı

* Şiddetli baş ağrısı

Bu belirtileri hisseden kişinin vakit kaybetmeden 112’yi aramasının önemini ifade etti. İnme tedavisinde en önemli faktörün erken tedavi olduğunu belirten Öztürk, dakikaların bile çok kıymetli olduğunu vurguladı.

İNMEDE KORUYUCU 5 YÖNTEM İLAÇ TEDAVİLERİ KADAR ETKİLİ

İnme riskinin azaltılmasında etkin olan beş koruyucu yöntemin altını çizen Prof. Öztürk yaşam tarzı değişikliğinin önemini vurguladı. Prof. Öztürk, “İnme hastalarının risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatılmaları ve bu konuda toplumun bütün organlarının uygun ortamı hazırlaması ve sürdürmesinin ilaç tedavileri kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır.” diye konuştu.

İnmede Koruyucu Beş Yöntem;

Tansiyon, Şeker, Kalp Hastalıklarının Kontrolü

Sigara Kullanımının Önlenmesi

Sağlıklı Beslenme

Fiziksel Aktivite

KULLANILAN İLAÇLARIN DOKTOR KONTOLÜYLE ALINMASI ÖNERİLİYOR

Çok önemli bir nokta olarak, Prof. Öztürk bu risk faktörlerinden korunmanın COVID-19 hastalığı ile mücadelede de çok önemli olduğunu, bu risk faktörlerinin sayısı arttıkça hastalıktan kurtulabilme durumunun negatif yönde etkilendiğini, tedavide başarı şansının düştüğünü belirtti ve devam etti: "Sağlık Bakanımızın da belirttiği gibi, COVID-19 nedeniyle yoğun bakım düzeyinde izlenen hastaların yarısından fazlası hipertansiyon, diyabet, obezite, sigara gibi inme risk faktörlerine sahiptir."