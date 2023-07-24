Her gün bir avuç tüketebilirsiniz! İshali kesiyor, hazımsızlığı geçiriyor!

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Bazı meyvelerin yaprakları ve kendisi sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bu meyvelerden biri de iğdedir. Türkiye'nin her bölgesinde kolaylıkla yetiştirilebilen iğdenin tüketimi konusunda pek çok insan fazla bilgiye sahip değildir. Sizler için şifa deposu olarak görülen iğdenin faydalarını derledik.