"Her şey dahil sisteminin bitmesi mümkün değil"

Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme süreciyle hareketlilik başladı. Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehbere uygun tedbirleri hayata geçiren tesislere ilk olarak iç pazardan talep gelirken, haziranın sonundan itibaren de yurt dışı rezervasyonları alınmaya başlandı.

Önceki yıllarda otellerin yıldız sayısına, denize yakınlığına, havuz büyüklüğüne bakan tatilcilerin parametresine bu yıl salgın nedeniyle "koronavirüs tedbirleri" de girdi. Bunların sonucunda geniş alana kurulu tesisler ile villa tipi hizmet veren otellere taleplerde, "doğal sosyal mesafe imkanı" sağlamasından dolayı artış oldu.

Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunan Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin, "Devlet bir takım tedbirler aldı, yeni normalleşme sürecinde bizler kendi yolumuzu çözmeye ve bulmaya çalışıyoruz. Yaşanan ekonomi krizin bir nebze olsa rahatlatmak için devletten ciddi bir destek geldi. Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı sürekli bizleri bilgilendirdi. Bilinmez bir durumdan, kontrol edilebilir bir duruma geldik. Kısa çalışma ödeneği gibi yardımlarla devlet burada gereğinden fazlasını bile yaptı diyebiliriz. Ve bir şekilde ayakta kalmamızı sağladı. Otellerin çoğu açıldı ama genel olarak tüm otellerin açılması 1-10 temmuz arası olacak." dedi.

"BU YILI REKORLAR YILI BEKLİYORDUK"

Turizm erken rezervasyon sistemiyle çalışır vurgusunu yapan Gezgin, "Bu sezonun rekorlar yılı olacağını bekliyorduk. Tarihimizde ilk kez bu kadar erken rezervasyon almıştık. Ama malum pandemi tüm planları değiştirdi. Temmuz ve sonrasına çok fazla iptal gelmedi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları için belli miktarda hali hazırda rezervasyon var. Yeni rezervasyonlar geldi ama eylül ve ekim ayları için. Uçuşların açılmasıyla, kararsızların karar vermesiyle belli bir doluluğu yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu tabi 2019 sezonu gibi olması imkansız. Uzun zamandır herkes evde ve normalleşmeyle herkes kendini tatile atmaya çalışacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tatile gidecekler için kredi kartı taksit sayısını 12 aydan 18 aya çıkartma kararı, çok faydalı olacak burada" açıklamasında bulundu

"İÇ TURİZM ORANI ARTACAK"

Gezgin, "Pandemi öncesi nisan ekim döneminde genelde yüzde 15 bantta yerli misafire, yüzde 85'i yabancıya ayırıyorduk. İç pazarın oranının bu sene artacağını düşünüyorum.Turizmciler geçen seneki fiyattan alacaklardır. Fiyat artıracağını düşünmüyorum. Fiyatları piyasa belirler, artış için bir talep olmadı. Kovid'den dolayı bir maliyetimiz oldu ama tüketiciye yansıtamayız. Almanya seyahat uyarılarının süresini Avrupa dışındaki ülkeler için Ağustos sonuna kadar uzatma kararı, diğer Avrupa ülkeleri içinde geçerli olur ve bizim lehimize bir karar olmaz. Almanya domine eden bir pazar. Fransa'dan çok fazla turist akışımız yok. Rusya'da belirsizlik sürüyor. Biz şu anda 15 Temmuz'u baz aldık kendimize.

"HERŞEY DAHİLDE SADECE UYGULAMADA DEĞİŞECEK"

Her şey dahil sisteminin bitmesi mümkün olmadığını vurgulayan Gezgin, "Profesyonelce bir tespit benimkisi. Bu kadar turist çekmemizin en başında her şey dahil sistemi geliyor. Her şey dahil uygulamada değişecek. Eskiden müşteri yemeği kendisi alırdı, şimdi büfenin arkasında aşçılar olacak, onlar verecek. Bu sayede israf ortadan kalkacak." dedi

"2019 RAKAMLARINA, 2023 YILINDA ULAŞABİLİRİZ"

Bütün tedbirleri aldıklarını belirten Gezgin, "2019 rakamlarına anca 2023 yılında ulaşabiliriz. Büyük uluslararası şirketlere baktığımızda onlar da 2023 yılında ancak 2019 rakamlarına ulaşabileceğimizi söylüyor. Avrupa'dan ve iç piyasadan az da olsa gelen rezervasyonlarda genelde göl evi müstakil oda tipleri tercih ediliyor. Ana binamızda odalarımızın en küçüğü 40 metrekare ve büyük balkonuyla tatil imkanı sunuyoruz. Otelimiz, 110 dönüm arazide, 270 metrelik geniş sahili ve 10 farklı havuzu ile misafirlerine izole bir tatil imkânı sunarken, 200 göl evi ile de müstakil tatili resort otel konforuyla sunuyoruz. Tesisimizin sahip olduğu geniş alan sayesinde misafirlerimiz sosyal mesafe konusunda problem yaşamadan açık havada vakit geçirebilecekler. Şimdiden özellikle çocuklu ailelerin yoğun talep gösterdiği müstakil göl evlerimizde, misafirlerimizin otele giriş yaptıktan sonra lobi, merdiven, koridor, asansör gibi ortak alanları kullanmasına gerek kalmayacak. Kendilerine özel pavilyonlarda vakit geçiren misafirlerimiz denizden ya da havuzdan sonra hiçbir kapalı alana girmeden direk odasına girebilecekler. Ana restorana ek olarak otelde bulunan farklı restoranlarda dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı dünya lezzetlerini açık havada tadabilecekler. Ödüllü çocuk klübümüz Everland Q City ve buradaki aktivitelerin yanında çocukların evde kapalı kaldıkları günlerin acısını çıkarmalarını sağlayacağız. Yeşil alanlarda uçurtma şenliği, aileler yarışıyor gibi etkinliklerle küçük misafirlerimize de unutulmaz bir tatil yaşatacak, kötü tecrübelerini unutturacağız” şeklinde konuştu.

Güvenlik sertifikası için bir Fransız firmasıyla anlaştıklarını söyleyen Gezgin,"Önemli olan sadece belgeyi almak değil, eksiksiz yerine getirip devam ettirebilmek." dedi