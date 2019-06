FATİH ÖZKAN (FERRUH ÖZERDİM)

Artemim’in finans müdürüdür. Su alan bir şirketin finansını dengede tutmak için mücadele vermektedir. Burak genel müdür koltuğuna vekalet ederken şirketi kurtarmak için aldığı karalarda yanında her zaman Ferruh vardır. Şirket kârda olmasa bile en azından batışı erteledikleri için rahatlamıştır Ferruh. Ama geçmişte Burak ile çevirdikleri dümenlerin her an ortaya dökülebilecek olması huzurunu kaçırmaktadır. Emeklilikte tekne hayaline ulaşamamaktan, hapislerde çürümeye kadar olan korku skalasında panikle gidip gelmektedir.