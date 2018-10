Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan Abdülhamid Han SAUM Öğretim Üyesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Levent Özsarı, gıdalarda kullanılan yağların her zaman şüpheye neden olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; Levent Özsarı, dengeli beslenmek için diyette karbonhidrat, protein ve yağın bulunması gerektiğini vurgulayarak, günlük alınan toplam kalorinin yüzde 20-35'inin yağlardan gelmesi gerektiğini söyledi.

GIDALARIN ETİKETLERİNE DİKKAT!

Özsarı, sağlıklı bireylerin, haftada bir veya iki gün yağlı balık tüketmesini, eğer balık yiyemiyorsa günde bir defa balık yağı takviyesi almasını önerdiklerini aktardı.

Trans yağların, inek, koyun, keçi gibi hayvanların et ve sütlerinde düşük miktarda bulunduğuna ancak endüstriyel olarak işlenmiş gıdalarda çok fazla miktarda yer aldığına işaret eden Özsarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşlenmiş gıdalardaki yağlar kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilemektedir. Trans yağlar kötü kolesterolü yükseltir ve iyi kolesterolü düşürür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, trans yağ kullanımı, kalp damar hastalıklarından her yıl yaklaşık 500 bin insanın ölümüne yol açmaktadır. Günlük enerji alımında her yüzde 2'lik trans yağ oranındaki artış, kalp hastalığı göreceli riskini 1,93 kat arttırmaktadır. Günümüzde margarinler eskisine göre daha yumuşak ve daha az trans yağ içeriyor ancak trans yağlar uluslararası ticari fırınlanmış cips, kraker, kek ve bisküvi gibi ürünlerde bulunuyor. Bunu anlamanın yolu içindekiler listesinde 'kısmen hidrojene edilmiş', 'hidrojene bitkisel yağ' veya 'hidrojene nebati yağ' kelimelerinin bulunması veya 'trans yağ' yüzdesidir. Kısmen hidrojene ürünler yağda kolay pişmeyi ve zor bozulmayı sağlar."

Türk Gıda Kodeksi'ne göre trans yağ içeriğinin yüzde 2'nin üzerinde olması halinde etiket üzerine yazılmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Özsarı, kalp hastalığı üzerine olumsuz sonuçları nedeniyle toplam trans yağ tüketiminin azaltılmasının mantıklı olduğunu söyledi.

