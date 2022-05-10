DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'ini gençler oluşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'i genç
ABONE OL

DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'ini gençler oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada alkolün zararlarından ötürü her yıl ortalama 3 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın yüzde 13,5'ini gençlerin oluşturduğunu açıkladı

Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'i genç
DSÖ: Her yıl alkolden ölen 3 milyon kişinin yüzde 13,5'ini gençler oluşturuyor
0:00 / 0:00
AA

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yayınladığı "Sınır dışı pazarlama ve reklamları düzene sokarak alkolün zararlarını azaltmak" raporunda, alkol tüketiminin olumsuz etkileri ve küresel alkol ürünleri tanıtımının kötü örnek teşkil etmesi ele alındı.

Raporda, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin alkol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği ve alkol kaynaklı ölümlerin, dünyadaki toplam can kayıplarının yüzde 5'ini oluşturduğu bildirildi.

Gençlerin de alkolün ölümcül etkilerinden nasibini aldığı ve yıllık alkol kaynaklı can kayıplarının yüzde 13,5'inin 20 ve 39 yaş arası kişilerden oluştuğu belirtildi.

Dijital medyanın yaygınlaşmasının, alkol ürünlerinin tanıtımının küresel alana yayılmasını kolaylaştırdığı, özellikle büyük spor etkinliklerinde alkol ürünleri tanıtımının çokça yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sinema filmlerindeki alkol ürünü tanıtımlarının da arttığı, bu kapsamda ABD'de 1996'dan 2015'e kadar en çok izlenen 100 filmin yarısında markalı alkol ürünlerinin tanıtıldığı kaydedildi.

Alkol ürünü tanıtımlarının en çok gençleri ve alkol tiryakilerini hedef aldığına dikkat çekildi.

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, alkolün genç bireylerin hayatını çaldığını belirterek, "Taşıdığı sağlık riskine rağmen alkol ürünlerinin pazarlanmasına yönelik kontroller çok zayıf kalmaktadır. Alkol ürünleri pazarlamasının daha sıkı kontrole tabi tutulması, çok sayıda hayatı kurtarabilir" açıklamasında bulundu.

DSÖ Alkol, Uyuşturucu ve Alışkanlık Yapan Davranışlar Birimi Sözcüsü Dag Rekve ise "Alkol ürünleri tanıtımının sınır dışına yayılması, ülkelerin bu konuda kontrol edici adımlar atmasını zorlaştırmaktadır" görüşünü savundu.

Rekve, 2018'de yapılan araştırmaya göre DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 48'inin, internetteki alkol ürünü reklamlarını kontrol etmeye yönelik yasaları olmadığını aktardı ve ülkelere daha sıkı kontrol çağrısı yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alzheimer Son Evre Ölüm Belirtileri - Alzheimer Son Evresi Nasıl Anlaşılır?
SAĞLIK Alzheimer Son Evre Belirtileri
Akut Böbrek Yetmezliği Nedir, Belirtileri Neler? - Akut Böbrek Yetmezliği Neden Olur?
SAĞLIK Akut böbrek yetmezliği belirtileri
B12 Eksikliği Nedir, Neden Olur? - B12 Eksikliği Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK B12 eksikliği belirtileri
Ayakta Çatlak Nedir, Nasıl Anlaşılır? - Ayakta Çatlak Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Ayakta çatlak belirtileri
Aritmi Nedir, Nasıl Geçer? - Aritmi Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Aritmi Hastalığı Belirtileri
Apandisit Patlaması Nedir, Neden Olur? - Apandisit Patlamasının Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Apandisit patlamasının belirtileri
Anksiyete Krizi Nedir, Nasıl Olur? - Anksiyete Krizi Belirtileri Neler ve Nasıl Geçer?
SAĞLIK Anksiyete krizi belirtileri
Hemoroid (Basur) Nedir, Neden Olur? - Hemoroid (Basur) Belirtileri ve Tedavisi
SAĞLIK Hemoroid belirtileri
Kalp yetersizliği belirtilerine dikkat! Düzenli kontrol şart!
SAĞLIK Her 2 hastadan 1’i 5 yıl içinde hayatını kaybediyor!
Yetersiz B12 beyinde kalıcı hasarlar oluşturabilir
SAĞLIK Bu vitamin alınmazsa beyinde kalıcı hasarlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.