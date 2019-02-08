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Müzikle yolun nasıl kesişti?



Müzik hep hayatımdaydı, çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum.



Aileniz ve çevrenizdekiler müzikle ilgileneceğinizi duyunca ne tepki verdi?



Ailem bu konuda hep destekti babam biraz çekingendi sadece öyle olmasına rağmen bile bana piyano ve şan eğitimlerimi aldırmaya devam etti. Herkesin inancı tamdı.