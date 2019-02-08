Hera'yı bizlere kendi cümlelerinle anlatır mısın?
Bazen çocuk ruhlu, genelde olgun istediğini elde edene kadar pes etmeyen başarıya odaklı bir kadın.
Müzikle yolun nasıl kesişti?
Müzik hep hayatımdaydı, çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum.
Aileniz ve çevrenizdekiler müzikle ilgileneceğinizi duyunca ne tepki verdi?
Ailem bu konuda hep destekti babam biraz çekingendi sadece öyle olmasına rağmen bile bana piyano ve şan eğitimlerimi aldırmaya devam etti. Herkesin inancı tamdı.
Müzik piyasasındaki dönüm noktan nedir?
Ozan Doğulu ile tanışmak benim müzik hayatımdaki dönüm noktamdı.
Ozan Doğulu ile yolunuz nasıl kesişti?
Ozan ile tanışmak ve çalışmak hep hayalimdi, bunu bilen ortak bir arkadaşım bizi bir araya getirdi.
Aşk hayatında nasıl bir Hera var?
Sahiplenici ama bir o kadar rahat, eğlenceli ve çok aşık bir Hera var.
En sevdiğiniz spor?
Tenis, jimnastik.
Başka hangi isimlerin şarkısını yorumlamak isterdiniz, kimden beste almak isterdiniz? İdolünüz var mı?
Sahnemde sevdiğim herkesin şarkısını seve seve yorumluyorum zaten. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe ve Kenan Doğulu’dan beste almayı çok isterdim. Onların besteleri bana ilham veriyor.
Sunuculuk yaptığınız günleri özlediniz mi? Sunuculuğa geri döner misiniz?
Hiç özlemedim. Şu an müzikten başka hiçbir şey yapmak istemiyorum bu sebepten dönmem.
Müzik piyasasındaki en büyük sorun nedir?
Destek veren insan çok az yeni sektöre giren kişilere kıskançlık çok fazla. Herkes yüze dost arkadan düşman. Normal yaşam tarzı olarak hiç ait hissetmediğim bir yer ama ben işimi buna rağmen aşkla yapmaya çalışıyorum.
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