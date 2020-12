Herkese Karşı filmi oyuncuları kimler? Herkese Karşı konusu nedir? Sorusu filmseverler tarafından merak konusu oldu. War on Everyone, (Türkçe: Herkese Karşı) John Michael McDonagh tarafından yazılıp yönetilen 2016 yapımı İngiliz kara komedi ve polisiye filmi. Filmde Alexander Skarsgård, Michael Peña ve Theo James rol aldı. Albuquerque, New Mexico'da geçen ve çekilen film, 66. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin Panorama bölümünde gösterildi. Film, 7 Ekim 2016'da Icon Film Distribution tarafından Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayınlandı.

HERKESE KARŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birlikte çalışan iki polis, kendilerini 1 milyon dolar kazanabilecekleri bir suç hikâyesinin içinde bulduklarında parayla aralarında duran herkese savaş açarlar ama işler beklendiği gibi gitmeyecektir.

HERKESE KARŞI FİLMİN OYUNCULARI KİMDİR?