Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault'un Türkiye'de faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye pazarına,Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz ve burada yatırımlara devam edeceğiz" dedi.

Aoun, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından 22 Kasım tarihinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi kapsamında "CEO Gözünden Türkiye'de İnsan Kaynakları" başlıklı bir konuşma yaptı.

Renault-Nissan-Mitsubishi otomotiv ittifakının geçen yıl dünya genelinde 11 milyon araç ürettiğini dile getiren Aoun, dünya genelinde 122 fabrikalarının bulunduğunu kaydederek, ittifakın felsefesinin "bileşenleri, platformları, bilgi ve birikimler ile gücü paylaşmak" olduğunu anlattı.

Aoun, Renault'un geçen yıl 4 milyona yakın araç ürettiğini belirterek, 134 ülkede bulunduklarını, dünyada 37'den fazla üretim sahalarının yer aldığını anlattı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞUAN MASADA YOK'

En önemli üretim fabrikalarından birisinin Bursa'da bulunduğunu dile getiren Aoun, fabrikanın üretim kapasitesi hakkında da bilgi verdi.

Oyak Renault Genel Müdürü , Renault'un Türkiye'de faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü kaydederek, "Ortağımız Oyak ile beraber çalışmaktan çok mutluyuz ve bu birliktelik sürecek. Oyak Renault her dakikada bir araç üretiyor. 24 saat boyunca her dakika bir araç üretiyor" diye konuştu.

Aoun, Türkiye'de üretim kapasitelerinin araçta 378 bin, motorda 920 bin adet olduğunu ve üretimlerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 70 ülkeye 3.4 milyar euroluk bir ihracat yapmış olacağız " dedi.

Oyak Renault Genel Müdürü Aoun, Türkiye'de dizel motorların üretimini azalttıklarını ve benzinli motorlara ağırlık verdiklerini de aktararak, "2020'de hibrit araç ve motor üretimine başlayacağız" ifadesini kullandı. Aoun, elektrikli araç üretiminin ise şu anda gündemde yer almadığı bilgisini paylaştı.

22 Kasım tarihinde düzenlenen 27. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi kapsamında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, etkinlikte "CEO Gözünden Türkiye'de İnsan Kaynakları" başlıklı İK stratejilerini anlattığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Groupe Renault ile Oyak Renault'un gelecek planları hakkında bilgiler paylaşan Aoun, şirketin hibrit araç ve motor yatırımlarını sürdürmekte olduğunu kaydetti.

Oyak Renault Genel Müdürü, elektrikli araç üretiminin ise şu anda gündemde yer almadığı bilgisini paylaştı.

verdiği genel ve kurumsal bilgilere istinaden Anadolu Ajansı’nın basına servis ettiği haberde Oyak Renault’nun 2020’de elektrikli ve hibrit araç üretimi gerçekleştireceği belirtilmiştir.

Daha sonra Anadolu Ajansı tarafından düzeltilen haberde sadece hibrit motor ve araç üretileceği bilgisi yer almıştır. Oyak Renault olarak hibrit araç ve motor yatırımlarımızı sürdürmekte olup elektrikli araç üretiminin şu anda gündemimizde yer almadığını belirtiriz.