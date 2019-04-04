Japon otomobil üreticisi Toyota, 2030 yılına kadar hibrit araç teknolojisi patentlerine telifsiz erişim sağlayacağını duyurdu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, söz konusu adımın otomotiv endüstrisi büyük ölçüde elektrikli otomobillere kaymadan önce hibritlerin kullanımını artırmak amacıyla atıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, hibrit güç sistemlerini oluşturan motor, elektronik güç konvertörü ve batarya gibi teknolojilerin yer aldığı 24 bin patentin erişime açıldığı bildirildi.

Toyota Başkan Yardımcısı Shigeki Terashi, "Hibrit ve diğer elektrikli taşıt teknolojilerini popüler hale getirmeyi isteyen firmalardan, araç elektrifikasyon sistemleri hakkında aldığımız sorulara dayanarak, işbirliği yapmaya karar verdik" dedi.

TESLA DA AYNISI YAPMIŞTI

Toyota'nın patentlerini erişime açması otomobil dünyasında yeni değil. ABD merkezli elektrikli otomobil üretici Tesla'da, 2016 yılında elindeki tüm patentleri açmıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli araçlar üzerine çalışmak isteyenler için bir patent havuzu oluşturduklarını ve bunları kullananlara dava açmayacaklarını söylemişti.

22 YILDA 13 MİLYON HİBRİT SATTI

1997 yılında ilk seri üretim hibrit model olan Prius'u üreten Toyota, bugüne kadar söz konusu teknolojiye sahip 13 milyon araç sattı.

Tüm dünyadaki otomobil satışlarına bakıldığında ise, hibritlerin yüzde 3 paya sahip olduğu görülüyor. Söz konusu oran elektrik otomobiller için ise yüzde 1 seviyesinde. Toyota'nın hibrit araç pazarındaki küresek payının da yüzde 80'e yakın olduğu ifade ediliyor.

KENDİ KENDİNE ŞARJ OLUYOR

Emisyon regülasyonlarının sıkılaşması ile birlikte, küresel otomobil üreticileri alternatif yakıtlara yönelerek araçlarının karbon ayak izini azaltmaya çalışıyor. Bu kapsamda bir çok büyük üretici elektrikli araçlara yatırım yapıyor.

Fakat, altyapı yetersizliği, şarj sürelerinin uzunluğu ve sınırlı menzil yüzünden hibrit araçlar bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Batarya ve elektrikli motorun yanında, benzinli veya dizel bir motorda barındıran hibrit sistemlerin iki versiyonu bulunuyor.

Plug-in versiyonlarda kablo vasıtasıyla da şarj edilebilen bu otomobiller, fren geri kazanım enerjisi ile ise kendi kendini şarj eden bir seçenekte sunuyor.

Söz konusu araçların bataryası boşalsa bile, elektrikli araçların aksine içten yanmalı motor ile yola devam edilebiliyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN HİBRİT SAYISI 3'E ÇIKIYOR

Türkiye'de özellikle 2016'de yerli üretimin başlaması ile satışlarını artıran hibritler, gittikçe daha fazla kabul görür hale geliyor. Bu durum otomobil satışlarında net bir şekilde görülebiliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017 yılında Türkiye'de 4 bin 505 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, bu sayı 2018'de 3 bin 899 adede geriledi.

Fakat, geçen yıl toplam otomobil satışlarının yüzde 33 oranında düştüğü göz önüne alındığında, hibrit otomobil satışlarının yüzde 13.4 oranında gerilemesi bu araçlara yönelik ilginin diğer otomobillere göre daha az düştüğünü gösteriyor.

DARALAN PAZARDA SATIŞLARI YÜZDE 68 ARTTI

Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olan Toyota CH-R, 2016 yılından bu yana üretiliyor. Geçtiğimiz ay yeni Corolla'nın üretimine başlanması ile yerli hibrit model sayısı 2'ye çıkmış oldu.

Yeni nesil Renault Clio'nun diğer versiyonları gibi hibrit versiyonun da Bursa'da üretilecek olması ile bu sayı yıl içinde üçe çıkmış olacak.

Gelişmeler, daralan pazarda hibrit modellerin satışlarını artırmasına yol açabilir. Öyle ki, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 44 daralan otomobil pazarında, yeni Corolla'nın Mart ayında satışa çıkmasının da etkisiyle, hibrit otomobiller satışlarını yüzde 68 artırmış durumda.

Hibrit Clio'nun da bayilerde yerini alması ile, yıl sonunda bu oranın daha da yukarı taşınması sürpriz olmayacaktır.