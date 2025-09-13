Hidayet Türkoğlu: Ülkeye o gururla dönmek istiyoruz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ardından HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"MİLYONLAR İZLEDİ"

Zaferin ardından açıklamalar yapan Türkoğlu, "Bu çocuklar gerçekten yazın hazırlanmasından, turnuvaya başlamasından, koydukları performanstan, verdikleri enerjiden dolayı her şeyi hak ediyorlardı. Biz de sahaya yakın olunca o heyecanı yaşıyoruz. Milyonlar izledi. Saha içerisinde birbirleriyle uyumları takdire şayan. Sahaya giren, girmeyen herkes her şeyi ortaya koyuyor takımın iyiliği için. Kahramanlar her zaman sahada performans sergileyenler olmuştur. Kahramanlarımız bizi, milyonları gururlandıran sporcularıdır. Ben onların yanında olan ağabeyleri olarak kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

"ÜLKEYE VERDİKLERİ GURUR..."

Başantrenör Ergin Ataman ile ilgili de konuşan Türkoğlu, "Bütün yaz boyunca çok iyi hazırlandılar. Ergin Hocamız, her geçen gün grafiğin yükseleceğini, zaman zaman oyuncuların yıldızlaşacağı, bu takımın her geçen gün finale doğru gideceğini dile getiren bir insandı. Bütün emek sonunda da ülkemizi finalde temsil edecek olmaları çok değerli. Bu bir takım oyunu. Bugün sağlık ekibimiz, kaptanımızı 2-3 günde inanılmaz derecede yaptıkları tedavi sonunda sahadaydı. En büyük korkumuzdu bu. O da çok büyük özveriyle, ağrısı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmak istemedi. Bugün herkes inanılmazdı. Gururlandık onlarla. Çok temiz, çok değerli bir kadroyuz. Ülkeye verdikleri gurur, onların her zaman yanlarında olacaklardır." ifadelerini kullandı.