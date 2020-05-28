Hindistan'da 3 Maocu isyancı öldürüldü

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Press Trust of India'da yer alan habere göre, Ranchi bölgesinde güvenlik güçleriyle Maocular arasında çıkan çatışmada 3 isyancı öldü, 2'si yakalandı.

Çatisgarh eyaletinin Sukma bölgesinde 22 Mart'ta Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan itibaren 8 bini sivil olmak üzere 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.