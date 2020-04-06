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Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınınla mücadele konusunda bir çok ülke karantina hastane uygulamasına gidiyor.

Hindistan Demiryolları ve Ticaret Bakanı Piyush Goyal, sosyal medya hesabından "Koronavirüs hastaları için rahat izolasyon olanakları sağlamak üzere modifiye edilmiştir" diye duyurduğu tren vagonlarını karantina hastaneye çevirdiğini açıkladı. Vagonlardan oluşan karantina hastaneyi gezen Goyal, hastanede her türlü tıbbi malzemenin halka sunulduğu belirtti.

Hindistan'da 4 bin 314 koronavirüs vakası kaydedilirken, ülkedeki 20 bin eski tren vagonu karantina merkezine dönüştürülmeye başlandı.

Gerekli cihazlar ve tıbbi ekipmanlar yerleştirilen her vagonda 16 yatak bulunuyor. Yerel kaynaklara göre salgınla mücadele kapsamında stadyumlar da karantina merkezleri olarak kullanacak.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen koronavirüsün etkisi artmaya devam ettiği Hindistan’da son hafta vaka sayılarında endişe edici bir yükseliş oldu. Ülkede korona virüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi daha önce 14 Nisan'a kadar ülke genelinde yolcu trenlerini askıya alındığını açıkladı.