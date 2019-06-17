Piknikte soyuldular

Hakan Bulut'un haberine göre olay, Tarsus merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Berdan Barajı mesire alanında yaşandı.

2000 yılında Van’ın Gürpınar İlçesi Yalınca üst bölgesinde askerlik yaparken mayına basan ve yaralanan gazi İsmail Çetin, ailesi ile birlikte Mardin’den Tarsus’a gezmeye geldi.

Yakınlarıyla birlikte Berdan Barajı mesire alanına giden İsmail Çetin, aracını piknik yaptıkları yerin biraz ilerisine park etti.

Bir süre sonra aracının bulunduğu noktaya gelen Çetin, arka bagaj kapısının açık olduğunu fark etti. İçerisinde kimlik, değerli eşya ve özel eşyalarının bulunduğu çantalarının çalındığını fark eden gazi İsmail Çetin, durumu Emniyet’e bildirdi.

Çetin duruma tepki gösterdi. Hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.