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        Haberler Sağlık Hitit ve Maryland üniversiteleri KKKA aşısı üzerinde ortak çalışma yapıyor | Sağlık Haberleri

        Hitit ve Maryland üniversiteleri KKKA aşısı üzerinde ortak çalışma yapıyor

        Hitit Üniversitesi ile ABD'deki Maryland Üniversitesinin, kenelerin neden olduğu ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının hızlı tanı ve tedavisi ile aşısının geliştirilmesi amacıyla ortak çalışma yürüttüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:06
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        Hitit ve Maryland üniversitelerinden KKKA aşısı üzerinde ortak çalışma
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        Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, virüs taşıyan kenelerin neden olduğu, Çorum'un da içinde yer aldığı İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen KKKA hastalığı için iki üniversite arasında ortak proje geliştirildi.

        Bu kapsamda Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsünce desteklenen proje ile aşı başta olmak üzere hastalığın hızlı tanı ve tedavi yöntemlerini geliştirmeye zemin hazırlayan çalışmalar yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Baykam, ortak proje kapsamında KKKA'da "GP38" proteininin önemli bir hedef olduğunu belirtti.

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        Bu proteine karşı gelişen antikorları izole ederek hastalığa karşı aşı geliştirmeyi hedeflediklerine işaret eden Baykam, ayrıca hastalığın hızlı tanı ve tedavisine dönük de çalışma yaptıklarını aktardı.

        Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsünün desteğiyle Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezinde yeni bir laboratuvar kurulduğunu anlatan Baykam, şunları kaydetti: "Laboratuvarda daha önce hastalığı geçirmiş kişilerde hedef antikorların izolasyonu için çalışmalar yapılıyor. Buradaki hedef, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yönelik aşı, hızlı tanı ve tedavi açısından önemli bir hedef olan GP38 ve diğer proteinlere karşı oluşan antikorların izolasyonu ve sonrasında da daha kapsamlı çalışmalara devam etmektir. Biz de burada daha önce hastalığı geçirmiş kişilerden alınan kanlarda laboratuvarda bu antikorların izolasyonu için gerekli ilk çalışmaları hem tıp fakültesi hem de teknoloji merkezi kapsamında çalışan akademik personelimizle birlikte yürütüyoruz. Analizlerin önemli kısmı da Maryland Üniversitesi laboratuvarlarında Dr. Sajadi ve ekibi tarafından yürütülmekte. Çalışmaların sonucunda KKKA hastalığına yönelik aşı, hızlı tanı ve tedavisine yönelik çok önemli veriler ortaya çıkacağını umuyoruz."

        Proje kapsamında Maryland Üniversitesinden gelen uzman Mike Shlyak ise laboratuvar ortamında ortak çalışma için optimal metot oluşturmak üzere Hitit Üniversitesine geldiğini, bu başlangıcın gelecekte iki üniversite arasında yapılacak ortak çalışmalar adına önemli olduğunu vurguladı.

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