Hizbullah: İsrail'e ait askeri üsse üst üste saldırı düzenledik İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Çatışmalarda şimdiye kadar 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker öldü. Hizbullah, Gazze'ye destek amacıyla katyuşa füzesiyle İsrail'e ait askeri üsse saldırdığını duyurdu. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

Anadolu Ajansı Giriş: 10.05.2024 - 23:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:14 facebook

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