Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah: İsrail'e ait askeri üsse üst üste saldırı düzenledik

        Hizbullah: İsrail'e ait askeri üsse üst üste saldırı düzenledik

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Çatışmalarda şimdiye kadar 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker öldü. Hizbullah, Gazze'ye destek amacıyla katyuşa füzesiyle İsrail'e ait askeri üsse saldırdığını duyurdu. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 23:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah, İsrail'e saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir üsse üst üste füze saldırıları düzenlediğini bildirdi.

        Hizbullah, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir üsse katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.

        Açıklamada, İsrail'e ait Hırbet Maar Askeri Üssü'nün hedef alınmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra düşman askerlerinin üste toplandığı sırada yeni bir saldırı düzenlendiği ve onlarca katyuşa füzesiyle üssün yeniden hedef alındığı kaydedildi.

        Açıklamada saldırıların Gazze'deki Filistin halkına ve direnişe destek bağlamında gerçekleştiği ifade edildi.

        REKLAM

        Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail sınırındaki yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

        İSRAİL DE SALDIRDI

        İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Marjayoun ve Bint Cebil ilçelerinde bazı kasabaları hedef aldı.

        Marjayoun beldesinde çeşitli kasabalara eş zamanlı 5 saldırı düzenleyen İsrail, Bint Cebil ilçesinin Ayta eş-Şaab beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi.

        Haberde, bombardımanda Rab Selasin beldesinde bir evin hedef alındığı belirtilirken, saldırılarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hizbullah
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Afganistan'da sel felaketi
        Afganistan'da sel felaketi
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Eve girince şok oldu!
        Eve girince şok oldu!
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu