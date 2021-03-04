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Hizmet sektörü 10 milyar dolar cari fazla verdi

Geçen yıl salgından olumsuz etkilenen hizmet sektörü, Ocak-Aralık 2020 döneminde bir önceki seneye göre yüzde 45 düşüşle 34,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmesine rağmen yaklaşık 10 milyar dolar cari fazla verdi. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı, "Artış sağladığımız sigorta ve emeklilik hizmetleri, finansal hizmetler, bakım ve onarım hizmetleri, kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörlerimizde pandemiye rağmen yakaladığımız ivme sevindirici. Bu artışların kalıcı olması için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz" dedi

Hizmet sektörü 10 milyar dolar cari fazla verdi
AA

Türkiye ekonomisinin büyümesinde turizm ve taşımacılık gibi alt sektörleriyle büyük pay sahibi olan hizmet sektörü, 2020 yılında Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 34,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve yaklaşık 10 milyar dolar cari fazla verdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) açıklamasına göre, hizmet sektörünün 2020 yılı ihracat istatistikleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı.

Geçen yıl salgından olumsuz etkilenen hizmet sektörü, Ocak-Aralık 2020 döneminde bir önceki seneye göre yüzde 45 düşüşle 34,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirmesine rağmen yaklaşık 10 milyar dolar cari fazla verdi.

HİB Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin, "Pandemi nedeniyle lokomotif sektörlerimizden turizmde ve taşımacılıkta gerilemeler yaşadık ancak bu kayıpların geçici olduğunu biliyoruz. Artış sağladığımız sigorta ve emeklilik hizmetleri, finansal hizmetler, bakım ve onarım hizmetleri, kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörlerimizde pandemiye rağmen yakaladığımız ivme ise sevindirici. Bu artışların kalıcı olması için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürettiği katma değer ve sağladığı istihdam ile ülke ekonomisi ve büyümenin destekçisi olan hizmetler sektörünün doğrudan cari dengeye katkı sağlayan ihracat potansiyelinin farkında olduklarını belirten Aycı, "Tüm dünyada başta hizmetler olmak üzere birçok sektöre olumsuz etki eden pandemi döneminde bile yaklaşık 10 milyar dolar cari fazla veren sektörümüzün hedefleri çok daha yukarıda. Bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

HEDEF 150 MİLYAR DOLAR

Hizmet ihracatının gelişiminde kurumlar arası iş birliğinin önem taşıdığını belirten İlker Aycı, "Tüm ihracatçılarımız adına Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’ye de desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Başta döviz kazandırıcı tüm hizmet sektörlerinin bakanlık destekleri ve Eximbank imkanlarından faydalanması olmak üzere gereken diğer adımların da atılmasıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirip ihracatın lider sektörü olacağımıza inanıyorum." diye devam etti.

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