HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS/2 sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen HMGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 28 Eylül’de düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Peki HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS/2 sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025-HMGS/2 ve İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
HMGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacaktır.