Şampiyonlar Ligi F grubunda 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile Ukrayna devi Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 15 dakikasında fırtına gibi bir oyun ortaya kotan Shakhtar, 13 ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

13. dakikada Ismaily, 15. dakikada ise Taison'la 2-0 öne geçen Shakhtar, 17. dakikada Kramaric'in golün engel olamadı.

Mücadelede 40. dakika oynanırken Zuber attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Taison çıktı ve Shakhtar Donetsk deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 5'e çıkaran Shakhtar gruptan çıkma şansını son haftaya bıraktı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.

Hoffenheim'da Szalai 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ