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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için dayanışma eylemi yaptı.

Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda öğleden sonra toplanan göstericiler, "Siyahların Hayatı Değerlidir", "Adalet yoksa barış da yok" ve "Polis şiddetine hayır" sloganları attı.

Göstericiler, "Polis şiddeti kaza değildir" ve "Beyazların suskunluğu zulümdür" yazan pankartlar açtı.

Irkçılık karşıtı çeşitli topluluklarının ortaklaşa düzenlediği gösteride, polis şiddeti sebebiyle 2014 yılında Gouda kentinde yaşamını yitiren Jerry Afriyie ile 2015'te Lahey'de yaşamını yitiren Mitch Henriquez de anıldı.

Meydanı tamamen dolduran kalabalık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden toplulukların katıldığı gösteride, "şiddete, ırkçılığa, ayrımcılığa hayır" mesajı verildi.

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınan Floyd, bir polisin diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

ABD'de Minneapolis eyaleti başta olmak üzere birçok şehirde protestolar sürüyor.