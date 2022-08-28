Yoldan çıkan kamyon parti yapanlara çarptı! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Hollanda’da yoldan çıkan kamyonun mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hollanda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir kamyonun yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde bulunan bir mahallede büyük bir mangal partisinin olduğu ve kamyonun orada bulunan kalabalığa daldığı ifade edildi.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği belirtildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.