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Honda, Gebze’deki üretim tesislerini devretti

Honda Türkiye, Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devrettiğini duyurdu. Söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirileceği açıklandı

Honda, Gebze’deki üretim tesislerini devretti
HABERTURK.COM

Şirketten yapılan açıklamada; "Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.

1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir." denildi

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