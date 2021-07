Hong Kong'un ulusal güvenlik davasında yargı kararı 0:00 / 0:00

Reuters

Hong Kong'un güvenlik yasası uyarınca hüküm giyen ilk kişi, ''terörist faaliyetler'' ve ''ayrılıkçı faaliyetlerden'' dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Reuters, ulusal güvenlik davalarına bakmak üzere Carrie Lam tarafından seçilen yargıçların Tong Ying-kit’in davasına baktığını ve Tong’un 2019 Hong Kong protestoları sırasında attığı sloganın mahkeme tarafından ayrılıkçı unsurlar içerdiğine karar verdiğini söyledi.

Yargının web sitesinde paylaştığı kararda, hakimler, Tong'un polisin üzerine sürdüğü motosikletinin potansiyel olarak ölümcül bir eyleme işaret ettiğini de aktarılmıştı.

Yargıçlar, "Sanığın tüm polis kontrol hatlarında durmaması ve sonunda polise çarpması, polise karşı kasıtlı bir meydan okumaydı, polis Hong Kong’un yasa ve düzenin sembolü.’’ ifadelerinde bulundu.

Tong’un davasında çoğunlukla Hong Kong’un kitlesel 2019 protestoları sırasında her yerde bulunan slogan olan ‘‘Hong Kong’u kurtarın, çağımızın devrimi’’ (Liberate Hong Kong, revolution of our times)’a odaklanıldı.

Uluslararası Af Örgütü ise somut bir tehdit oluşturmadıkça ifadenin suç sayılmaması gerektiğini ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Davanın bağımsız yürütülmediğine dikkat çekilmesine rağmen hükûmet ise tüm kovuşturmaların bağımsız olduğunu, yasalara göre yürütüldüğünü ve yasal yaptırımın tutuklananların siyasi duruşu, geçmişi veya mesleği ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Duruşma sırasında, sloganın ayrılıkçı olup olmadığını belirlemek için Çin tarihinden, ABD’deki Sivil Haklar Hareketi ve Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcom X olmak üzere bir dizi konu tartışıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetimi tarafından yürürlüğe sokulan ve Hong Kong’un uzun zamandır tartışılan Ulusal Güvenlik Yasası, insan hakları grupları ve medya kuruluşları tarafından eleştiriliyor. Yasanın, muhalif grupları sıkı bir şekilde bastırmakla alakalı olduğu ve kavram alanının genişletildiğine dikkat çekiliyor.

Çin ise ülkedeki ayrılıkçı faaliyetler, terörizm veya yabancı güçlerle gizli anlaşma olarak niteledikleri eylemleri bu yasa kapsamında cezalandırıyor.