Höşmerim İçin Gereken Malzemeler:
2 paket mozzarella peynir
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı irmik
1yemek kaşığı un
1,5 su bardağı şeker
2,5 su bardağı süt
2-3 damla sarı gıda boyası
Höşmerim Yapılışı:
Peynir ve tereyağını tavaya alın.
5-6 dakika pişirin.
Erimeye başlayınca irmiği ve unu atıp 5 dakika kavurun.
Sonra şekerini ilave edin.
3-4 dakika da böyle pişirin.
Şeker sulanınca sütü ve gıda boyasını da katıp, biraz daha kaynatın.
Servis tabaklarına alın.
Soğuk olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Höşmerim tatlısının sarı rengini vermesi için biraz safran da katabilirsiniz.
Arzu ederseniz üzerine dövülmüş fındık veya fıstık serpebilirsiniz.
YORUMLAR