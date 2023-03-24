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Bilgisayarların ana kartı üzerinde yer alan BIOS’a ulaşmak, farklı bilgisayar marka ve modellerinde farklı kısayollar ile sağlanabilmektedir. Peki, HP BIOS tuşu nasıl öğrenilir? Windows 10 ve Windows 11 HP BIOS tuşu nedir? İşte, tüm detaylar…

HP BİOS Tuşu

Bilgisayarın ana kartı üzerinde olan ve her başlatıldığında bilgisayar içinde yer alan ekipmanların hem gücünü hem de performanslarını kontrol eden BIOS, bu görevleri sebebiyle bilgisayarların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Bilgisayar kullanıcıları kimi zaman bir güncellemeyi gerçekleştirmek için kimi zaman da bir donanımın ayarlarını değiştirmek için BIOS ayarlarına girmeye gerek duyarlar. Peki, HP BIOS tuşu hangisidir? HP marka bilgisayarlarda yaşanan herhangi bir sorunu düzeltmek ya da bilgisayara format atmak için kullanılan kısayol tuşu F10’dur. Bilgisayar açıldığında ya da yeniden başlatıldığında, marka logosu henüz ekrana gelmeden önce F10 tuşuna basılması halinde, BIOS ayarları menüsüne kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

HP Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?

Tıpkı, HP marka masa üstü bilgisayarlarda olduğu gibi HP laptoplarda da BIOS ayarlarına girebilmek için F10 tuşu kullanılmaktadır. HP marka laptop ve dizüstü bilgisayarlarda BIOS ayarlarına ulaşmanın adımları ise şu şekildedir:

Bilgisayarınızı açın ve yeniden başlatın. BIOS ayarlarına girmek için ekranda herhangi bir logo ya da yazı yokken F10 tuşuna basın. Gelen BIOS ekranında önyükleme kısmına gidin. Dizüstü bilgisayarlar için Depolama sekmesi üzerinden Önyükleme Seçenekleri öğesini seçin. Masaüstü bilgisayarlar için Sistem Yapılandırması sekmesi üzerinden Önyükleme Seçenekleri öğesini seçin. Gerekli ve ihtiyaç duyduğunuz ayarlarınızı yaptıktan sonra kayıt edin ve kapatın.

Windows 10 HP BIOS Tuşu

Windows 10 işletim sistemi yüklü olan HP marka bilgisayarınızda BIOS ayarlarına ulaşabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

Bilgisayarınızı açın ya da yeniden başlatın. Başlangıç esnasında, ekrana henüz bir yazı ya da logo gelmeden önce F10 tuşuna basın.

Eğer BIOS ayarlarınızı UEFI BIOS’a yükseltiyseniz;

Bilgisayarınızdan Windows Ayarlar sayfasını açın. Açtığınız sayfa üzerinde yer alan Sorun Gider seçeneğini seçin. Gelişmiş Seçenekler öğesi altındaki UEFI Ürün Yazılım Ayarları sekmesini seçin. Gelişmiş Başlangıç Seçeneği altındaki Şimdi Yeniden Başlat öğesini seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında UEFI BİOS ayarları ekranınıza gelecektir.

Windows 11 BIOS Tuşu

Windows 11 işletim sistemi yüklü olan HP marka bilgisayarınızda BIOS ayarlarına girebilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Bilgisayarınızı açın ya da yeniden başlatın. Bilgisayarınız açılırken ve henüz ekran boşken F10 tuşuna basın.

Ya da;

Bilgisayarınız açıkken Windows Ayarlar sayfasını açın. Bu sekme üzerinden Sistem Sayfası ögesine tıklayın. Kurtarma Seçeneği öğesini seçin. Gelişmiş Başlangıç sekmesi içinde yer alan Şimdi Yeniden Başlat seçeneğini seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.

Not: Hem Windows 10 hem de Windows 11 işletim sistemine sahip olan HP marka bilgisayarınızda, BIOS ayarlarına girmek için bir parola da belirleyebilirsiniz.

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