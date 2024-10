Hugh Jackman ile Kate Hudson, yeni bir müzikal filmde başrolleri paylaşıyor. 56 yaşındaki Jackman ile 45 yaşındaki Hudson, yönetmen Craig Brewer'ın çekeceği müzikal film 'Song Sung Blue'da Neil Diamond şarkıları çalan bir müzik grubunu oluşturan çifti canlandırıyor.

Greg Kohs’un 2008 tarihli ve aynı adlı belgeseline dayandırılan film, 'Lightning & Thunder' adlı şarkılarıyla ün kazanan ancak şöhretleri sadece bulundukları bölgeyle sınırlı kalan şanssız müzisyenler, Mike ve Claire Sardina çiftinin hikâyesini anlatıyor.

Filmde Hugh Jackman ile Kate Hudson'ın yanı sıra Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir ve Hudson Hilbert Hensley rol alıyor.

Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı ancak çekimlerine başlandı.

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, son olarak Ryan Reynolds ile birlikte 'Deadpool & Wolverine' filminde başrol oynamıştı. Müzikal yetenekleriyle bilinen Jackman, yakın zamanda Radio City Music Hall’da bir dizi konser vermeye hazırlanıyor. Bu konserlerde 'The Greatest Showman' ve 'The Music Man' gibi yapımlardan şarkılar seslendirecek.

En son Elisabeth Moss ile başrolleri paylaştığı 'Shell' filminde rol alan Kate Hudson da daha önce 'Almost Famous'tan 'How to Lose a Guy in 10 Days'e kadar birçok projede müzikal yeteneğini göstermişti.