Huracan - River Plate maç önü

Arjantin Premier Lig maçında Huracan ile River Plate, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Ev sahibi Huracan, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. River Plate, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 782 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Huracan kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.90, River Plate sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.
Huracan son haftadaki Colon müsabasında 0-0 berabere kaldı.
River Plate ise Velez Sarsfield karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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