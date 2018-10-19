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Heykelin son kontrollerini yaptığını anlatan Altınorak, "Atıl durumdaki malzemeleri kaynak yaparak bir araya getirdim. Oldukça farklı ve güzel bir eser ortaya çıktı. Heykele bakmak için çevreden geçenler çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Eserimin Ankara'da ilgi göreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.