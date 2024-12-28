Hüseyin Yücel, "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıkladı.

Hilton İstanbul Bosphorus Otel'deki toplantıya Hüseyin Yücel, ekibi ve davetliler katıldı.

Yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Yücel, "İlk adımımız sportif yapılanma olacaktır. Futbol takımı için hemen kolları sıvayacağız. Eksikleri iyi biliyoruz. Hoca konusunu çözüme kavuşturacağız. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz. Sergen Yalçın dışında başka planlarımız mevcut. Sol kanat, sağ kanat ve sol bek transferi yapacağız. Josef ve Atiba tarzı bir 6 numara da transfer etmek istiyoruz. Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halindeyiz. Pazartesiden itibaren işe koyulacağız. Gelen oyuncular kadar giden oyuncular da önemli. Al Musrati'ye ciddi bir teklif var. Seçim sürecinden dolayı bu teklifi pazartesiye erteledik. Bir futbol icra kurulu oluşturduk. Ümraniye'nin havası çok değişecek. Ben futbolu bir profesyonel kadar iyi bilmem. Spor kültürünü ve kulübün nasıl yönetileceğini bilirim. Sadece parayla bu iş olmaz. Sportif akıl becerisi gerek. İcra kurulunda önemli kişiler olacak. Beşiktaş'ta amatör branşlar da çok önemli. Tüm branşlarda mücadeleci takım kuracağız." ifadelerini kullandı.

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"TARAFTARLARIMIZI OYUNCULARLA BARIŞTIRACAĞIZ"

İkinci adım olarak taraftarlarla kenetlenmek istediklerini belirten Yücel, "Bizi ayakta tutanlar, taraftarlarımızdır. Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Tüm taraftarlarımız da bunu ilk maçta görecek. Taraftarlarımızı oyuncularla barıştıracağız. Bazı antrenmanları taraftarlara açacağız. Öğrenci tribünü oluşturacağız. İnönü'deki ruhu tekrar canlandıracağız." dedi.

Üçüncü adım olarak derneğe üye taraftarlarla her 6 ayda çalıştay yapacaklarını dile getiren Yücel, "Çalıştaylara kurullarımızı davet edeceğiz. Derneklerimiz için bir 'Lounge' alanı yapacağız. Yeni bir iletişim kanalı da oluşturacağız." diye konuştu.

Dördüncü adımda iletişim konusunda çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Yücel, "İletişim birimini yeniden düzenleyeceğiz. Çağın gerektirdiği dönüşümü yapacağız. Dünya değişiyor, iletişim de değişiyor. SuperApp, taraftarlarımızla aramızda köprü görevi görüyor. SuperApp, önümüzdeki senelerde Avrupa'da en çok kullanılan ve en çok gelir getiren uygulama olacak." değerlendirmesinde bulundu.