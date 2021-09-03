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Hyundai Motor Grubu, sürücüsüz araç teknolojileri geliştiricisi Motional ile ortak projeler geliştirmeye başladığını duyurdu.

Hyundai’nin elektrikli modellerinde kullandığı alt markası IONIQ’in 5 modelinin bu projede tercih edilerek şehir içi ulaşımlarda sürücüsüz olarak kullanılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda geliştirilen IONIQ 5 Robotaxi'nin, seviye 4 otonom bir araç özelliğine sahip olduğu, projede kullanılacak sürücüsüz taksilerin de 2023 yılından itibaren dünyanın bir çok ülkesinde yollara çıkacağı aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, IONIQ 5 Robotaxi, gövdesine yerleştirilen 30’dan fazla sensör aracılığıyla tamamen kendi kendine hareket edebiliyor. Araçta kombine radarlar, ön ve arka kameralar ile birlikte trafikteki yayaları, objeleri ve diğer araçları tespit eden özel bir sistem bulunuyor.

Hyundai’nin 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli Pony’den ilham alınarak tasarlanan IONIQ 5, Koreli markanın elektrikli modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl lanse ettiği IONIQ isimli alt markanın ilk ürünü olarak tanıtılmıştı.

IONIQ 5 Robotaxi'nin, 7-12 Eylül tarihleri arasında Münih’te düzenlenecek IAA Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağı bildirildi.